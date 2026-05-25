Amministrative 2026 in Basilicata, chiusi i seggi: affluenza al 60,68%, primo sindaco eletto a Moliterno

25/05/2026



Si sono chiusi i seggi per le elezioni amministrative 2026 anche in Basilicata, dove sono andati al voto 16 Comuni. Il centro più grande è Lauria, ma non si andrà al ballottaggio perché il Comune conta meno di 15mila abitanti. Il primo sindaco eletto è Antonio Rubino a Moliterno, in virtù della presentazione di un’unica lista che ha superato il quorum del 40%. Bisognerà comunque attendere il raggiungimento del 50% dei voti validi per l’ufficialità definitiva. L’affluenza in Basilicata si è attestata al 60,68%: nel Materano al 63,67%, nel Potentino al 59,50%.


Provincia di Potenza
Città di Lauria
SCALDAFERRI PIERLUIGI - MUOVIAMOLAURIA
ROSSINO ANTONIO - LAURIA AL CENTRO
GAGLIARDI BRUNA - PRIMAVERA DEMOCRATICA


Comune di Sant'Arcangelo
DE FILIPPO VITO - SANT'ARCANGELO CAMBIA PASSO
GIORDANO NICOLA - VIVERE SANT'ARCANGELO
LA GROTTA SALVATORE - AVANTI INSIEME


Comune di Francavilla in Sinni
CUPPARO ROMANO - INSIEME SI PUO'
CIANCIA PASQUALE - COMUNITA' FUTURA


Comune di Castronuovo di Sant'Andrea
BULFARO ANTONIO - IMPEGNO E RISPETTO
NACAR MARIA - ITALIA DEI DIRITTI
DI MATTEO UMBERTO - UNITI PER IL CAMBIAMENTO


Comune di Corleto Perticara
MAGALDI ILENIA - CORLETO FUTURA
MAURIELLO PROSPERO - RADICI E FUTURO
MASSARI ANTONIO - RADICI E INNOVAZIONE


Comune di Sarconi
GULFO NICOLA - DIREZIONE COMUNE
MARTE CESARE - SIAMO ANCORA SARCONI


Comune di Moliterno
RUBINO ANTONIO - DI NUOVO MOLITERNO


Comune di Acerenza
LOMBARDI CARMINE LUCA - NOI PER ACERENZA
MONTANARO CANIO - ACERENZA INSIEME
SALANDRA CARMELA - ACERENZA AMMINISTRAZIONE CONDIVISA


Comune di Cersosimo
DIEGO VINCENZO - DISEGNAMO INSIEME NUOVI ORIZZONTI
FELLA CORRADO SALVATORE - ITALIA DEI DIRITTI
PAGLIA DOMENICA - BENE COMUNE


Comune di Filiano


LACERENZA ANDREA - INNOVA FILIANO
PACE LEONARDO - RETE CIVICA PER FILIANO


 


Provincia di Matera
Comune di Tursi
RUSSO FILOMENA - VISIONE COMUNE
ADDUCI MARIA ANGLONA - CAMBIAMO TURSI


Comune di Accettura
VARVARITO PIETRO - DESTINAZIONE ACCETTURA
BARBARITO GIULIANO - UNITI PER CAMBIARE


Comune di Craco
LACOPETA VINCENZO - CRACO PER NOI
MARTONE NICOLA - ITALIA DEI DIRITTI
RINALDI MARIA ANTONIETTA - RINASCITA CRACO
MARROCCOLI ANTONIO - PROGETTO POPOLARE


Comune di Grottole
AMATO GIUSEPPE - PER GROTTOLE
COSENTINO MARIAPINA - INSIEME PER CRESCERE
DE VITO ANGELO - GROTTOLE DEMOCRATICA
CARRETTA FILIPPO - INSIEME PER GROTTOLE


Comune di Salandra
ZACCARO ANTONIETTA - SALANDRA RINASCE 2026
SORANNO GIUSEPPE - INSIEME PER SALANDRA


Comune di San Giorgio Lucano
ESPOSITO GIUSEPPE ANTONIO DOMENICO - APPARTENENZA TERRITORIO
VENTIMIGLIA GIUSEPPE - VOLENTEROSI SAN GIORGIO LUCANO


 


 


 




Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



 



