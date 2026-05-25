Si sono chiusi i seggi per le elezioni amministrative 2026 anche in Basilicata, dove sono andati al voto 16 Comuni. Il centro più grande è Lauria, ma non si andrà al ballottaggio perché il Comune conta meno di 15mila abitanti. Il primo sindaco eletto è Antonio Rubino a Moliterno, in virtù della presentazione di un’unica lista che ha superato il quorum del 40%. Bisognerà comunque attendere il raggiungimento del 50% dei voti validi per l’ufficialità definitiva. L’affluenza in Basilicata si è attestata al 60,68%: nel Materano al 63,67%, nel Potentino al 59,50%.





Provincia di Potenza

Città di Lauria

SCALDAFERRI PIERLUIGI - MUOVIAMOLAURIA

ROSSINO ANTONIO - LAURIA AL CENTRO

GAGLIARDI BRUNA - PRIMAVERA DEMOCRATICA

Comune di Sant'Arcangelo

DE FILIPPO VITO - SANT'ARCANGELO CAMBIA PASSO

GIORDANO NICOLA - VIVERE SANT'ARCANGELO

LA GROTTA SALVATORE - AVANTI INSIEME

Comune di Francavilla in Sinni

CUPPARO ROMANO - INSIEME SI PUO'

CIANCIA PASQUALE - COMUNITA' FUTURA

Comune di Castronuovo di Sant'Andrea

BULFARO ANTONIO - IMPEGNO E RISPETTO

NACAR MARIA - ITALIA DEI DIRITTI

DI MATTEO UMBERTO - UNITI PER IL CAMBIAMENTO

Comune di Corleto Perticara

MAGALDI ILENIA - CORLETO FUTURA

MAURIELLO PROSPERO - RADICI E FUTURO

MASSARI ANTONIO - RADICI E INNOVAZIONE

Comune di Sarconi

GULFO NICOLA - DIREZIONE COMUNE

MARTE CESARE - SIAMO ANCORA SARCONI

Comune di Moliterno

RUBINO ANTONIO - DI NUOVO MOLITERNO

Comune di Acerenza

LOMBARDI CARMINE LUCA - NOI PER ACERENZA

MONTANARO CANIO - ACERENZA INSIEME

SALANDRA CARMELA - ACERENZA AMMINISTRAZIONE CONDIVISA

Comune di Cersosimo

DIEGO VINCENZO - DISEGNAMO INSIEME NUOVI ORIZZONTI

FELLA CORRADO SALVATORE - ITALIA DEI DIRITTI

PAGLIA DOMENICA - BENE COMUNE

Comune di Acerenza

LOMBARDI CARMINE LUCA - NOI PER ACERENZA

MONTANARO CANIO - ACERENZA INSIEME

SALANDRA CARMELA - ACERENZA AMMINISTRAZIONE CONDIVISA

Comune di Filiano

LACERENZA ANDREA - INNOVA FILIANO

PACE LEONARDO - RETE CIVICA PER FILIANO



Provincia di Matera

Comune di Tursi

RUSSO FILOMENA - VISIONE COMUNE

ADDUCI MARIA ANGLONA - CAMBIAMO TURSI

Comune di Accettura

VARVARITO PIETRO - DESTINAZIONE ACCETTURA

BARBARITO GIULIANO - UNITI PER CAMBIARE

Comune di Craco

LACOPETA VINCENZO - CRACO PER NOI

MARTONE NICOLA - ITALIA DEI DIRITTI

RINALDI MARIA ANTONIETTA - RINASCITA CRACO

MARROCCOLI ANTONIO - PROGETTO POPOLARE

Comune di Grottole

AMATO GIUSEPPE - PER GROTTOLE

COSENTINO MARIAPINA - INSIEME PER CRESCERE

DE VITO ANGELO - GROTTOLE DEMOCRATICA

CARRETTA FILIPPO - INSIEME PER GROTTOLE

Comune di Salandra

ZACCARO ANTONIETTA - SALANDRA RINASCE 2026

SORANNO GIUSEPPE - INSIEME PER SALANDRA

Comune di San Giorgio Lucano

ESPOSITO GIUSEPPE ANTONIO DOMENICO - APPARTENENZA TERRITORIO

VENTIMIGLIA GIUSEPPE - VOLENTEROSI SAN GIORGIO LUCANO





