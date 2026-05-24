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Comunali in Basilicata, oltre 54 mila elettori chiamati alle urne in 16 Comuni

24/05/2026



Urne aperte oggi e lunedì in 16 Comuni lucani chiamati a rinnovare sindaci e consigli comunali. Sono 54.195 gli aventi diritto al voto, di cui 13.084 nel Materano e 41.111 nel Potentino. Si voterà in dieci centri della provincia di Potenza e sei del Materano, tutti con meno di 15 mila abitanti: per questo motivo non è previsto il ballottaggio e l’esito sarà definito già lunedì sera. In campo esclusivamente liste civiche, senza simboli di partito. A Moliterno corre una sola lista guidata dal sindaco uscente Antonio Rubino. Riflettori anche su Lauria e Sarconi, oggi commissariati, e su Sant’Arcangelo dove candidato sindaco è l’ex governatore Vito De Filippo che sfida il sindaco uscente Salvatore La Grotta e Nicola Giordano. Curiosità ad Accettura con la sfida tra Barbarito e Varvarito. Infine, Tursi eleggerà sicuramente una sindaca: è l'unico centro lucano in cui concorrono due donne per la poltrona più rappresentativa: Maria Adduci e Filomena Russo.




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Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



 



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