Questa mattina si è svolta a Potenza, davanti alla sede della Giunta regionale, la manifestazione promossa dal Gruppo di lavoro per la sanità nel Senisese e dall’Amministrazione comunale, con il sostegno delle forze politiche del territorio, per rivendicare l’istituzione dell’Hub nel Senisese e il potenziamento dell’ospedale di Chiaromonte.



All’iniziativa hanno preso parte centinaia di persone: cittadini, amministratori, giovani, anziani e bambini. Ad aprire simbolicamente il presidio è stato proprio un gruppo di bambini, a testimonianza di come il tema della sanità riguardi il futuro stesso delle comunità locali.



La forte partecipazione nasce dalla crescente condizione di disagio sanitario vissuta nell’area. Da tempo i cittadini segnalano disservizi, difficoltà sempre maggiori nell’accesso alle cure e una diffusa percezione di progressivo indebolimento della sanità pubblica. La richiesta avanzata oggi nasce dalla necessità di garantire adeguate condizioni di tutela della salute e pari dignità ai territori interni.



La mobilitazione ha portato a un incontro con il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale di Basilicata, Gianpiero Perri, che ha ricevuto una folta delegazione composta da amministratori, rappresentanti delle minoranze consiliari, rappresentanti dei partiti e del Gruppo di lavoro per la sanità nel Senisese.



L’Amministrazione Comunale di Senise esprime un sentito ringraziamento a tutte le cittadine e a tutti i cittadini che hanno partecipato alla manifestazione svoltasi oggi a Potenza davanti alla sede della Giunta regionale, dando prova, in una giornata lavorativa, di grande senso civico, attenzione, partecipazione e attaccamento al proprio territorio.

La presenza numerosa, composta e determinata di cittadini, giovani, anziani, famiglie e bambini ha rappresentato un segnale importante: il tema della sanità è oggi una priorità reale per il Senisese e non può essere affrontato con soluzioni parziali o con scelte che determinino ulteriori indebolimenti dei servizi esistenti.

Importante anche la presenza del Consigliere Comunale di minoranza Antonio Uccelli, a conferma dell'ampia condividione delle problematiche della sanità e di una collaborazione a lavorare per trovare soluzioni concrete.

L’Amministrazione Comunale ringrazia il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, Gianpiero Perri, per la disponibilità dimostrata nell’incontro svolto con la delegazione e per il percorso di dialogo e confronto istituzionale che è stato avviato.



Accogliamo con interesse e attenzione la disponibilità manifestata ad organizzare già all’inizio della prossima settimana un incontro con il Presidente della Giunta regionale, Vito Bardi. A quell’appuntamento l’Amministrazione si presenterà forte del sostegno popolare espresso nella manifestazione, del consenso raccolto sul territorio e delle proprie convinzioni, maturate attraverso mesi di approfondimento, analisi e confronto sulle esigenze sanitarie dell’area.

La richiesta avanzata resta chiara: costruire un assetto sanitario che garantisca risposte adeguate ai cittadini del Senisese, attraverso il riconoscimento dell’Hub nel territorio e il rafforzamento del presidio ospedaliero di Chiaromonte.

L’Amministrazione Comunale conferma il proprio impegno a mantenere aperto il confronto istituzionale e a rappresentare con determinazione le istanze della comunità.





LA NOTA DELLA REGIONE BASILICATA

Il Capo di Gabinetto, Gianpiero Perri, su mandato del Presidente Bardi, ha incontrato questa mattina una delegazione di cittadini di Senise guidata dal sindaco del comune lucano, Eleonora Castronuovo. Al tavolo hanno preso parte anche i consiglieri regionali Angelo Chiorazzo, Piero Marrese e Giovanni Vizziello. L’appuntamento segue il confronto avvenuto nella giornata di ieri tra il primo cittadino e l’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico.

L’incontro odierno è stato voluto dal Presidente della Regione, Vito Bardi – impegnato a Roma per motivi istituzionali – che ha incaricato il Capo di Gabinetto di ascoltare e raccogliere direttamente le istanze, le criticità segnalate e le proposte della comunità locale sul tema della riorganizzazione della medicina del territorio. Nel corso del colloquio Perri ha ribadito che la Regione si sta muovendo all’interno di precisi obblighi di legge nazionali, seguendo un cronoprogramma stabilito per il nuovo modello della sanità territoriale lucana. Si tratta di un piano strutturato in piena conformità con le direttive del Decreto Ministeriale numero 77 del 2022 e supportato da specifici provvedimenti normativi regionali, approvati all’unanimità dal Consiglio regionale (la Delibera di Giunta regionale numero 948 del 2022 e la successiva Delibera del Consiglio numero 506 del 2023). Il Capo di Gabinetto ha confermato la totale disponibilità al dialogo e all’ascolto dei territori da parte del Presidente Bardi. Tutte le segnalazioni e le proposte emerse durante la riunione di questa mattina sono state registrate e saranno trasferite al governatore, il quale le valuterà attentamente insieme all’assessore Latronico e a tutti i componenti della Giunta regionale.









