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|Natuzzi, accordo sulla cassa integrazione: coinvolti 1.755 lavoratori tra Puglia e Basilicata
20/05/2026
Accordo raggiunto al Ministero del Lavoro sulla modifica della cassa integrazione straordinaria per Natuzzi. Il provvedimento riguarderà un massimo di 1.755 dipendenti degli stabilimenti di Puglia e Basilicata, con un limite di utilizzo ridotto al 62% rispetto all’80% inizialmente richiesto dall’azienda. L’intesa è stata raggiunta al termine del tavolo con Ministero del Lavoro, Mimit, Regioni, sindacati e Confindustria. Previsto anche l’avvio di un confronto per un piano di incentivazione all’esodo da 6 milioni di euro, destinato alle uscite volontarie entro il 2026. Per il ministro Adolfo Urso “è un primo passo nella giusta direzione”, mentre i sindacati avvertono: “La vertenza non è chiusa”.
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Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua