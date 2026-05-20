Accordo raggiunto al Ministero del Lavoro sulla modifica della cassa integrazione straordinaria per Natuzzi. Il provvedimento riguarderà un massimo di 1.755 dipendenti degli stabilimenti di Puglia e Basilicata, con un limite di utilizzo ridotto al 62% rispetto all’80% inizialmente richiesto dall’azienda. L’intesa è stata raggiunta al termine del tavolo con Ministero del Lavoro, Mimit, Regioni, sindacati e Confindustria. Previsto anche l’avvio di un confronto per un piano di incentivazione all’esodo da 6 milioni di euro, destinato alle uscite volontarie entro il 2026. Per il ministro Adolfo Urso “è un primo passo nella giusta direzione”, mentre i sindacati avvertono: “La vertenza non è chiusa”.