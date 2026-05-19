A Miglionico si rilancia il tema della governance locale con un forum dedicato all’Unione dei Comuni, in programma il 22 maggio nella cornice del Castello del Malconsiglio. L’iniziativa, promossa da ANCI Basilicata, riunirà amministratori, istituzioni e tecnici per discutere coesione territoriale e sviluppo dei servizi ai cittadini, con la partecipazione della task manager del progetto PICCOLI di ANCI Nazionale e di rappresentanti della Regione Basilicata. A precedere l’evento, il 20 maggio, è prevista la conferenza stampa di presentazione. Il forum si inserisce nel dibattito sulle sfide demografiche e sull’esigenza di ottimizzare le risorse, con l’Unione dei Comuni indicata come strumento strategico per rafforzare l’efficienza amministrativa e l’accesso ai fondi PNRR.

“Mettere in comune funzioni e servizi significa garantire standard più elevati e maggiore forza contrattuale”, ha sottolineato il presidente ANCI Basilicata Gerardo Larocca, evidenziando l’obiettivo di una gestione più moderna e vicina ai cittadini.

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