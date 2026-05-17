Credere nei desideri e poi trasformarli in azioni. È questo l’obiettivo di DesTEENazione - Desideri in Azione, l’importante progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e realizzato in tutta Italia con oltre 90 spazi multifunzionali per adolescenti e ragazzi, attraverso il supporto dell’Istituto degli Innocenti di Firenze.

Il primo dei tre approdati in Basilicata è stato inaugurato, il 16 maggio a Marconia di Pisticci alla presenza del Vice Ministro, on. Maria Teresa Bellucci, che ha fortemente sostenuto un importante finanziamento che ha l’obiettivo di combattere la dispersione scolastica, di incentivare forme di sana aggregazione giovanile, dell’uso consapevole dei social, dell’utilizzo di strumenti informatici, musicali, multimediali per esprimere al meglio le proprie potenzialità con il supporto di educatori e scuole del territorio, che permetta ai ragazzi di realizzare i propri desideri…in azione.

La proposta progettuale, realizzata dall’Ambito Territoriale Sociale (ATS) “Metapontino Collina Materana”, composto da 17 Comuni con Policoro Ente Capofila, ha visto la prima fase legata alla riqualificazione di un luogo fisico dove i ragazzi possono incontrarsi e, subito dopo, l’avvio di diverse linee di intervento che vedono, tra l’altro, il “Get Up” con le scuole del territorio, e l’educativa di strada, un importante intervento finalizzato ad intercettare giovani e ragazzi nei comuni afferenti all’ATS. “É un cambio di passo nel riconoscere l’enorme potenziale dei ragazzi: in questi luoghi siamo noi adulti ad ascoltare loro”.

Le intense parole del Viceministro Bellucci, alla presenza dell’Assessore regionale al Welfare, Cosimo Latronico, dei Sindaci di Pisticci e Policoro, Domenico Albano ed Enrico Bianco, e di molti amministratori locali, tra cui Rotondella, Tursi, Nova Siri, Montalbano J.co, hanno racchiuso il senso di un progetto importante per l’intero territorio. Tra gli interventi degli Amministratori, quelli dei due Sindaci, Capofila Policoro e ospitante Pisticci, Bianco e Albano, che hanno sottolineato l’importante lavoro sinergico tra Comuni, sia dal punto di vista politico, creatosi nella Conferenza Istituzionale, sia dal punto di vista tecnico-operativo, con l’Ufficio di Piano del Capofila e l’Ufficio Tecnico pisticcese, abbattendo le logiche di campanile e perseguendo il bene ultimo del raggiungimento degli obiettivi progettuali, importanti per l’intera area.

DesTEENazione Policoro vede un lavoro sinergico in co-progettazione dell’apporto tecnico, per la parte pubblica: della referente progettuale, Maristella Montano, della Coordinatrice Strategico-Programmatica, Liliana Santamaria, e delle due Coordinatrici Tecniche, Fabiola Scattino e Patrizia Costanza, e, per la parte privata dell’Agenzia Formativa Ulisse, del Gruppo Dedalos e della Cooperativa Sociale QUM. Dopo il taglio del nastro, a cui hanno preso parte anche funzionari regionali ed operatori sociali dei Comuni dell’Ambito, l’inaugurazione ha visto un toccante momento musicale corale, la visita di tutti gli spazi, la benedizione della struttura da parte di don Filippo Lombardi, ed un momento conviviale con il Food Truck di Cime di Rapa allestito nella villa antistante la struttura.

La sede di DesTEENazione, con ingresso libero per tutti i ragazzi si trova a Marconia di Pisticci, in piazza Elettra, in un’ala dell’ex istituto scolastico, ed è aperto tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 20.00 alla presenza di educatori ed operatori sociali. Il progetto, ora, è pronto per dare spazio alla creatività dei ragazzi e ai loro “desideri in azione”.