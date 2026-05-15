La Basilicata conferma anche per il 2026 le sue cinque Bandiere Blu, mantenendo invariata la presenza delle località premiate dalla Foundation for Environmental Education (Fee) per qualità delle acque, sostenibilità ambientale e servizi turistici. Restano nell’elenco Maratea, Bernalda, Pisticci, Policoro e Nova Siri, mentre Marina di Policoro ottiene nuovamente il riconoscimento come approdo turistico. Per il versante tirrenico viene premiata Maratea con Marina di Santa Teresa Calaficarra, Macarro Illicini Nera, Castrocucco Secca di Castrocucco e Acquafredda. Sullo Ionio conferme per Lido di Metaponto a Bernalda, Marina di Pisticci, Policoro con i lidi Nord e Sud e Nova Siri Marina. Nessun nuovo ingresso lucano e nessuna esclusione nell’edizione 2026, che a livello nazionale vede 257 Comuni premiati, undici in più rispetto allo scorso anno.

La Bandiera Blu viene assegnata sulla base di criteri che comprendono qualità delle acque di balneazione, efficienza della depurazione, raccolta differenziata, mobilità sostenibile, piste ciclabili, aree verdi, sicurezza e servizi sulle spiagge. Valutati anche educazione ambientale, accessibilità, informazione turistica e cura dell’arredo urbano.

Per il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, il risultato conferma “un modello di sviluppo fondato sulla valorizzazione delle risorse naturali e sulla qualità dell’offerta turistica”. Bardi ha inoltre sottolineato l’importanza di continuare a investire in sostenibilità e servizi per rendere il litorale lucano sempre più competitivo sul mercato turistico nazionale e internazionale.