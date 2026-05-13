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Potenza, quattro arresti per droga tra centro storico e hinterland

13/05/2026



Nel corso dell’ultimo fine settimana il Comando provinciale dei Arma dei Carabinieri di Potenza ha arrestato quattro persone nell’ambito di un’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il primo intervento è avvenuto in località Costa della Gaveta, lungo le arterie che collegano il capoluogo all’hinterland.


I militari del Nucleo operativo e radiomobile di Potenza, con il supporto della Stazione di Picerno, hanno controllato un uomo di 40 anni a bordo di un ciclomotore. L’uomo è stato trovato in possesso di circa 11 grammi di cocaina e denaro contante. La successiva perquisizione, estesa in collaborazione con la Compagnia di Acerenza e la Stazione di Cancellara presso un’abitazione di Cancellara, in provincia di Potenza, ha consentito di rinvenire altri 42 grammi di cocaina e 3.500 euro. Per il 40enne è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre per un 60enne coinvolto è scattato il divieto di dimora in Basilicata.


Parallelamente i controlli hanno interessato il centro storico di Potenza. In via Rosica i militari hanno sorpreso due giovani stranieri, di 24 e 18 anni, mentre cedevano hashish a un assuntore. I due sono stati arrestati e condotti nella Casa Circondariale di Potenza. L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Potenza. Gli arresti sono stati convalidati dal Gip del Tribunale di Potenza, che ha disposto per gli indagati l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Per tutti vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.




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