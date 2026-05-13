Si attendono dall’autopsia nuovi elementi sulla morte di Nicola Scarascia, il 52enne di Scanzano Jonico trovato senza vita nel canale di Fosso Valle, vicino alla ferrovia Metaponto-Sibari. L’esame sarà eseguito questa mattina e dovrà chiarire le cause del decesso e il momento della morte. Le indagini dei carabinieri di Policoro, coordinate dalla Procura di Matera, restano aperte a ogni ipotesi, anche se prende quota quella dell’omicidio. Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore dell’uomo, residente in Germania e tornato in Basilicata per motivi familiari. Al vaglio anche un consistente prelievo bancario effettuato poco prima della scomparsa.



Il sindaco di Scanzano Jonico, Pasquale Cariello, in una dichiarazione rilasciata all'ANSA. "È un momento di profondo cordoglio per la nostra comunità di Scanzano Jonico che si era da subito mobilitata attivamente per aiutarne il ritrovamento. La nostra vicinanza alla famiglia, colpita duramente da questo grande dolore".