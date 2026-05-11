HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Caro vita, allarme Federconsumatori: in Basilicata aumenti sopra la media nazionale

11/05/2026



Il caro vita pesa sempre di più sulle famiglie lucane. Secondo i dati diffusi dall’Osservatorio Nazionale di Federconsumatori, che ha analizzato le rilevazioni Istat sull’inflazione di aprile 2026 ferma al 2,8%, in Basilicata i rincari risultano superiori alla media nazionale soprattutto per alimentari, energia e trasporti. Tra gli aumenti più significativi ci sono quelli legati ai beni alimentari di prima necessità: pane, pasta e olio registrano rincari che incidono fino a 195 euro in più all’anno per famiglia. A pesare sono anche i costi dei trasporti interregionali e a lunga percorrenza, aggravati da collegamenti considerati poco efficienti.
Federconsumatori evidenzia inoltre come il reddito disponibile pro capite in Basilicata sia inferiore del 15-18% rispetto alla media italiana, con le famiglie costrette a destinare una quota maggiore delle spese a beni essenziali. L’associazione chiede interventi urgenti contro povertà energetica e aumento dei prezzi.




ALTRE NEWS

CRONACA

11/05/2026 - Madonna del Pollino, formazione del Soccorso Alpino: esercitazioni Btls in scenari reali
11/05/2026 - Policoro. Aggressione domestica, scatta il ''codice rosso'': uomo arrestato dalla Polizia di Stato
11/05/2026 - Caro vita, allarme Federconsumatori: in Basilicata aumenti sopra la media nazionale
11/05/2026 - Galleria Spogliamonaco chiusa per lavori fino al 22 maggio

SPORT

11/05/2026 - "Sport, marketing e grandi eventi: strategie per un territorio che vince"
11/05/2026 - Questore dispone il DASPO nei confronti di un tifoso materano di hockey su pista femminile
11/05/2026 - La Rinascita Volley Lagonegro, la meglio gioventù biancorossa: tris storico di titoli regionali giovanili
11/05/2026 - Giro dItalia 2026 in Basilicata: la tappa Praia a MarePotenza tra sport, promozione e investimenti sul territorio

Sommario Cronaca                                  Sommario Sport
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



 



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo