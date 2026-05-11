Il caro vita pesa sempre di più sulle famiglie lucane. Secondo i dati diffusi dall’Osservatorio Nazionale di Federconsumatori, che ha analizzato le rilevazioni Istat sull’inflazione di aprile 2026 ferma al 2,8%, in Basilicata i rincari risultano superiori alla media nazionale soprattutto per alimentari, energia e trasporti. Tra gli aumenti più significativi ci sono quelli legati ai beni alimentari di prima necessità: pane, pasta e olio registrano rincari che incidono fino a 195 euro in più all’anno per famiglia. A pesare sono anche i costi dei trasporti interregionali e a lunga percorrenza, aggravati da collegamenti considerati poco efficienti.

Federconsumatori evidenzia inoltre come il reddito disponibile pro capite in Basilicata sia inferiore del 15-18% rispetto alla media italiana, con le famiglie costrette a destinare una quota maggiore delle spese a beni essenziali. L’associazione chiede interventi urgenti contro povertà energetica e aumento dei prezzi.