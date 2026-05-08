Ancora un incidente sulla SS 407 Basentana, dove nel pomeriggio di oggi si è verificato il secondo sinistro della giornata. Secondo quanto riferito da Filippo Mele, intorno alle 16.30, al km 84 in direzione Metaponto, una Volkswagen Golf è uscita autonomamente dalla carreggiata, terminando la corsa nei terreni adiacenti e ribaltandosi. Gli occupanti, di origine campana, sono stati soccorsi dal 118 Basilicata e trasportati in ospedale per accertamenti. Sul posto Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e personale Anas.