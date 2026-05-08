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|Basentana, secondo incidente in poche ore: auto si ribalta vicino a Metaponto
8/05/2026
Ancora un incidente sulla SS 407 Basentana, dove nel pomeriggio di oggi si è verificato il secondo sinistro della giornata. Secondo quanto riferito da Filippo Mele, intorno alle 16.30, al km 84 in direzione Metaponto, una Volkswagen Golf è uscita autonomamente dalla carreggiata, terminando la corsa nei terreni adiacenti e ribaltandosi. Gli occupanti, di origine campana, sono stati soccorsi dal 118 Basilicata e trasportati in ospedale per accertamenti. Sul posto Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e personale Anas.
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Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua