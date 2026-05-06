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UPI Basilicata rinnova i vertici: Christian Giordano confermato alla presidenza

6/05/2026



L’Assemblea Generale di UPI Basilicata, riunitasi nella Sala del Consiglio della Provincia di Potenza, ha proceduto al rinnovo dei propri vertici istituzionali. L’assise, composta dai Presidenti e dai Consiglieri delle Province di Potenza e Matera, ha confermato all'unanimità Christian Giordano alla guida dell’organismo. Tra i 22 consiglieri provinciali componenti dell'Assemblea sono stati eletti, quali vice presidenti, Francesco Mancini, Presidente della Provincia di Matera, e Francesca Mazzoccoli.
Il nuovo direttivo, oltre al presidente e ai vice presidenti neo eletti, sarà composto da: Giammarco Guidetti, Domenico Schiavo, Enzo Stella Brienza, Maria Teresa Camardella, Salvatore Falabella, Alberto Marzano, Federico Pippa. Delegati all’Assemblea Nazionale i consiglieri Filippo Sinisgalli e Claudio Scarnato.




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