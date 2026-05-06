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Basilicata ferita dal maltempo: Bardi commissario, ora il piano interventi

6/05/2026



Il presidente della Basilicata, Vito Bardi, è stato nominato commissario delegato per l’emergenza maltempo di fine marzo dal capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano. La misura riguarda anche Abruzzo, Molise e Puglia, ma in Basilicata l’impatto è particolarmente rilevante: a fronte di uno stanziamento iniziale di 5 milioni di euro, i danni stimati da Comuni e Province superano già i 140 milioni.
Entro trenta giorni dall’ordinanza, Bardi dovrà presentare un piano di interventi urgenti per assistenza alla popolazione e ripristino di servizi e infrastrutture. Il commissario potrà operare con il supporto degli enti locali e delle amministrazioni pubbliche, individuando anche soggetti attuatori. L’obiettivo è accelerare le risposte a territori duramente colpiti, in attesa di risorse aggiuntive.




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