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|Basilicata ferita dal maltempo: Bardi commissario, ora il piano interventi
6/05/2026
Il presidente della Basilicata, Vito Bardi, è stato nominato commissario delegato per l’emergenza maltempo di fine marzo dal capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano. La misura riguarda anche Abruzzo, Molise e Puglia, ma in Basilicata l’impatto è particolarmente rilevante: a fronte di uno stanziamento iniziale di 5 milioni di euro, i danni stimati da Comuni e Province superano già i 140 milioni.
Entro trenta giorni dall’ordinanza, Bardi dovrà presentare un piano di interventi urgenti per assistenza alla popolazione e ripristino di servizi e infrastrutture. Il commissario potrà operare con il supporto degli enti locali e delle amministrazioni pubbliche, individuando anche soggetti attuatori. L’obiettivo è accelerare le risposte a territori duramente colpiti, in attesa di risorse aggiuntive.
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Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
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