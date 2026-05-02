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Armi e coltelli in auto: due arresti nel territorio di Policoro

2/05/2026



Due uomini residenti in provincia di Potenza sono stati arrestati in flagranza di reato dai Carabinieri della Compagnia di Policoro, nel Materano. I militari li hanno fermati mentre viaggiavano a bordo di un’auto di grossa cilindrata. Durante il controllo sono stati trovati un fucile calibro 20, una carabina calibro 38, numerose cartucce, un bastone e due coltelli a serramanico della lunghezza di 16 e 18 centimetri. Le armi sono risultate provento di due furti commessi nel 2017 e nel 2019 in Basilicata e in Campania. Le accuse sono di detenzione e porto illegale di armi. I due sono stati trasferiti nella Casa circondariale di Matera. Dopo l’udienza di convalida, il gip ha disposto per entrambi la custodia cautelare in carcere.




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di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



 



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