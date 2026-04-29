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|Mobile imbottito, vertice PugliaBasilicata: confronto su Natuzzi e tutela dei lavoratori
29/04/2026
Si è aperto a Bari il tavolo interregionale Puglia–Basilicata sul distretto del mobile imbottito, con un focus centrale sulla vertenza Natuzzi e sul futuro occupazionale del settore.
I sindacati Cgil, Cisl e Uil chiedono con forza un piano industriale chiaro e condiviso che tuteli tutti i posti di lavoro, sottolineando come non sia accettabile parlare di distretto in presenza di una crisi che coinvolge l’azienda capofila. Al centro delle preoccupazioni anche la richiesta di aumento della cassa integrazione fino all’80% e il rischio di delocalizzazioni produttive.
Le organizzazioni sindacali denunciano inoltre l’assenza di un confronto diretto con il ministro competente, ritenendo necessario un tavolo politico più incisivo per affrontare una vertenza che coinvolge circa 1.800 lavoratori e un intero sistema produttivo.
Dal confronto istituzionale emerge la volontà di costruire un distretto interregionale strutturato, capace di fare rete tra imprese, ridurre i costi e rilanciare la competitività. Regione Puglia e Basilicata puntano su un percorso condiviso che includa strumenti di sostegno, politiche industriali comuni e, nel medio periodo, anche ipotesi di reshoring produttivo per riportare attività sul territorio e salvaguardare l’occupazione.
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Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
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