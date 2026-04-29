Il Consiglio dei ministri ha ufficializzato la nomina del generale Giuseppe Vadalà, commissario unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati, incaricato di intervenire sulle aree ex Daramic ed ex Liquichimica nel SIN di Tito. La decisione, proposta dal presidente Giorgia Meloni e dal ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, arriva dopo il confronto già avviato con la Regione Basilicata. Nei prossimi mesi è previsto un incontro pubblico per illustrare alla comunità gli interventi e gli obiettivi della bonifica.