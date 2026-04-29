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Bonifica SIN di Tito: nominato il commissario per ex Daramic ed ex Liquichimica

29/04/2026



Il Consiglio dei ministri ha ufficializzato la nomina del generale Giuseppe Vadalà, commissario unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati, incaricato di intervenire sulle aree ex Daramic ed ex Liquichimica nel SIN di Tito. La decisione, proposta dal presidente Giorgia Meloni e dal ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, arriva dopo il confronto già avviato con la Regione Basilicata. Nei prossimi mesi è previsto un incontro pubblico per illustrare alla comunità gli interventi e gli obiettivi della bonifica.




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Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



 



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