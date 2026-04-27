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|Matera, processo Strange Fruit: 16 condanne per riciclaggio e estorsione, pene fino a 8 anni e 8 mesi
27/04/2026
Sono sedici le condanne emesse dal Tribunale di Matera nel processo di primo grado nato dall’inchiesta “Strange fruit” della DDA di Potenza sul riciclaggio di denaro proveniente dallo spaccio. Come riportato dalla Tgr Basilicata, le pene più severe riguardano Giacomo Solimando, condannato a 8 anni e 8 mesi per estorsione e reinvestimento di capitali illeciti, e l’imprenditore agricolo Aldo De Pascalis, di Scanzano Jonico, a 6 anni e 6 mesi per gli stessi reati e riciclaggio. Condanna anche per Filippo Solimando, a 3 anni, mentre diverse sono le assoluzioni e dodici i non luogo a procedere per prescrizione. Esclusa l’aggravante mafiosa, riconosciute le attenuanti generiche. Secondo l’accusa, i capitali illeciti sarebbero stati reinvestiti in aziende agricole poi confiscate.
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Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua