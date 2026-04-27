Sono sedici le condanne emesse dal Tribunale di Matera nel processo di primo grado nato dall’inchiesta “Strange fruit” della DDA di Potenza sul riciclaggio di denaro proveniente dallo spaccio. Come riportato dalla Tgr Basilicata, le pene più severe riguardano Giacomo Solimando, condannato a 8 anni e 8 mesi per estorsione e reinvestimento di capitali illeciti, e l’imprenditore agricolo Aldo De Pascalis, di Scanzano Jonico, a 6 anni e 6 mesi per gli stessi reati e riciclaggio. Condanna anche per Filippo Solimando, a 3 anni, mentre diverse sono le assoluzioni e dodici i non luogo a procedere per prescrizione. Esclusa l’aggravante mafiosa, riconosciute le attenuanti generiche. Secondo l’accusa, i capitali illeciti sarebbero stati reinvestiti in aziende agricole poi confiscate.