HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Accoltella la moglie davanti alla scuola del figlio: fermato 44enne, ipotesi tentato femminicidio

5/03/2026



Paura e sangue davanti a una scuola a Nova Siri. Nella tarda mattinata di ieri un uomo di 44 anni avrebbe accoltellato la moglie proprio nei pressi dell’istituto frequentato dal figlio, come riportato dalla TGR Basilicata. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si sarebbe scagliato contro la donna con un coltello. La vittima ha cercato di difendersi con le mani, riportando diverse ferite, ma uno dei colpi l’avrebbe raggiunta anche vicino al collo. La scena si è consumata sotto gli occhi di alcune persone presenti, tra paura e momenti di forte tensione. La donna è stata soccorsa e trasportata all’ospedale di Policoro, dove è stata medicata e successivamente dimessa. Dopo l’aggressione l’uomo si è dato alla fuga, ma è stato rintracciato e fermato dai carabinieri della compagnia di Policoro. Sono in corso gli interrogatori per chiarire dinamica e movente. L’uomo potrebbe rispondere di tentato femminicidio.




ALTRE NEWS

CRONACA

5/03/2026 - Rientrati a Matera i 30 pellegrini bloccati a Gerusalemme: accoglienza in città
5/03/2026 - Elicottero con il ministro Nordio atterra sul campo Figc: manto sintetico danneggiato e impianto chiuso
5/03/2026 - Accoltella la moglie davanti alla scuola del figlio: fermato 44enne, ipotesi tentato femminicidio
4/03/2026 - Parco del Pollino, consegnati quattro minivan elettrici e ibridi ai Comuni del territorio

SPORT

5/03/2026 - Futsal Senise: lanalisi stagionale del D.S. Cosmiano Cataldo
5/03/2026 - Rinascita Lagonegro, tre set di lotta e carattere ma a sorridere è Taranto (3-0)
4/03/2026 - Divieto di trasferta e vendita biglietti ai tifosi di Cosenza per la gara con Potenza Calcio
4/03/2026 - Potenza Calcio, De Giorgio: ''Attenzione al Cosenza e gestione del turnover''

Sommario Cronaca                                  Sommario Sport
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



 



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo