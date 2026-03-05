Paura e sangue davanti a una scuola a Nova Siri. Nella tarda mattinata di ieri un uomo di 44 anni avrebbe accoltellato la moglie proprio nei pressi dell’istituto frequentato dal figlio, come riportato dalla TGR Basilicata. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si sarebbe scagliato contro la donna con un coltello. La vittima ha cercato di difendersi con le mani, riportando diverse ferite, ma uno dei colpi l’avrebbe raggiunta anche vicino al collo. La scena si è consumata sotto gli occhi di alcune persone presenti, tra paura e momenti di forte tensione. La donna è stata soccorsa e trasportata all’ospedale di Policoro, dove è stata medicata e successivamente dimessa. Dopo l’aggressione l’uomo si è dato alla fuga, ma è stato rintracciato e fermato dai carabinieri della compagnia di Policoro. Sono in corso gli interrogatori per chiarire dinamica e movente. L’uomo potrebbe rispondere di tentato femminicidio.