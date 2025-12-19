HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Strage di braccianti, quattro arresti a Matera

19/12/2025



Quattro cittadini pakistani, domiciliati a Policoro, sono stati arrestati questa mattina in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Matera su richiesta della Procura. Il provvedimento è stato eseguito dalla Squadra Mobile, dal Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri, dalla sezione di polizia giudiziaria della Procura e dalla Polizia Stradale. Gli arrestati sono indagati per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, oltre che per violenza privata. L’indagine trae origine dal grave incidente stradale avvenuto il 4 ottobre scorso lungo la strada statale 598, nel territorio di Scanzano Jonico, nel quale persero la vita quattro braccianti di nazionalità indiana e rimasero feriti altri lavoratori stranieri. Secondo l’accusa, gli indagati avrebbero organizzato e gestito un sistema di reclutamento e impiego di manodopera agricola straniera, soprattutto per la raccolta delle fragole, operando in diversi comuni della Basilicata.




Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



 



