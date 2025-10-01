|
|Proseguono i lavori di potenziamento della linea BattipagliaPotenza
1/10/2025
Proseguono, con l’ultima fase delle lavorazioni previste per il 2025, gli interventi di potenziamento infrastrutturale delle linee ferroviarie al fine di garantire i massimi standard prestazionali dell’infrastruttura, l’accessibilità e la velocità di percorrenza sulle tratte regionali e interregionali. Dal 1° al 28 ottobre 2025, salvaguardando così gli spostamenti dei viaggiatori in Basilicata durante le festività autunnali e natalizie, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) effettuerà lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea Battipaglia – Potenza, mirati alla velocizzazione della linea e all’adeguamento del Piano Regolatore Generale in diverse stazioni della tratta. Gli interventi programmati – che seguono quelli già realizzati nel 2024 - sono necessari per continuare a garantire gli standard di affidabilità dell’infrastruttura, assicurare una maggiore regolarità del servizio ferroviario e un incremento della capacità della rete con benefici in termini di puntualità e, a regime, un’ottimizzazione dei tempi di viaggio.
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua