Continuano gli incendi in Basilicata, alimentati dalle alte temperature e dalla persistente siccità. Le zone più colpite restano il Materano, ma anche la provincia di Potenza registra diversi focolai. Nella notte tra ieri e oggi i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Matera sono intervenuti a Craco, dove le fiamme, visibili persino da Pisticci, hanno destato grande preoccupazione. L’immagine scattata da Gabriele Lopatriello e diffusa sui social testimonia l’intensità del rogo. Negli ultimi giorni il fuoco aveva già interessato il lato destro dell’invaso di Montecotugno, tra i comuni di Senise e Santarcangelo. Non meno gravi gli incendi divampati il 22 settembre, che avevano coinvolto contemporaneamente varie aree della provincia di Matera: da Aliano a Bernalda, passando per Ferrandina, Grassano, Metaponto, Pomarico e Scanzano Jonico.