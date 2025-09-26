|
|Basilicata in fiamme, notte di interventi a Craco
26/09/2025
Continuano gli incendi in Basilicata, alimentati dalle alte temperature e dalla persistente siccità. Le zone più colpite restano il Materano, ma anche la provincia di Potenza registra diversi focolai. Nella notte tra ieri e oggi i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Matera sono intervenuti a Craco, dove le fiamme, visibili persino da Pisticci, hanno destato grande preoccupazione. L’immagine scattata da Gabriele Lopatriello e diffusa sui social testimonia l’intensità del rogo. Negli ultimi giorni il fuoco aveva già interessato il lato destro dell’invaso di Montecotugno, tra i comuni di Senise e Santarcangelo. Non meno gravi gli incendi divampati il 22 settembre, che avevano coinvolto contemporaneamente varie aree della provincia di Matera: da Aliano a Bernalda, passando per Ferrandina, Grassano, Metaponto, Pomarico e Scanzano Jonico.
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua