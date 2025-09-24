|
|
|Incidente sulla Statale 106 a Policoro, tre feriti in codice giallo
24/09/2025
POLICORO (MT) – Incidente stradale ieri sera, attorno alle 23, lungo la Statale 106 Jonica in direzione Reggio Calabria, nei pressi dello svincolo per la Sinnica. Due le auto coinvolte nello scontro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Basilicata con due ambulanze, i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Tre persone sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Policoro. La circolazione è rimasta bloccata in direzione Sud fino alla rimozione dei mezzi incidentati. Intanto sono in corso i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La notizia è stata riportata dal giornalista Filippo Mele.
|
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua