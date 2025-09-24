POLICORO (MT) – Incidente stradale ieri sera, attorno alle 23, lungo la Statale 106 Jonica in direzione Reggio Calabria, nei pressi dello svincolo per la Sinnica. Due le auto coinvolte nello scontro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Basilicata con due ambulanze, i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Tre persone sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Policoro. La circolazione è rimasta bloccata in direzione Sud fino alla rimozione dei mezzi incidentati. Intanto sono in corso i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La notizia è stata riportata dal giornalista Filippo Mele.