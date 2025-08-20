Un’escursione in bici si è trasformata in un brutto incidente per un 51enne di Caggiano, caduto rovinosamente ieri mattina lungo la Strada Provinciale 12 Vietrese, a Vietri di Potenza. Poco prima delle 11, mentre pedalava con il fratello nei pressi della Casa Cantoniera, l’uomo ha perso il controllo del mezzo ed è finito sull’asfalto riportando ferite e una copiosa perdita di sangue. I primi soccorsi sono arrivati dai volontari della Croce Rossa – Comitato Melandro, seguiti dal 118 Basilicata Soccorso. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi. Trasferito al “San Carlo” di Potenza in codice arancione, ha riportato politraumi ma non è in pericolo di vita.