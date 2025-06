A partire dalla prossima settimana, l’Italia sarà investita da una prima ondata di calore africano, con temperature che raggiungeranno e supereranno i 37°C, soprattutto nelle regioni del Sud, tra cui la Basilicata.

Secondo gli esperti, l’anticiclone subtropicale africano si estenderà sul Mediterraneo, creando un “blocco atmosferico” che porterà giornate di sole intenso e assenza di pioggia, con afa persistente. In Basilicata, le temperature massime si attesteranno intorno ai 37°C, con picchi localmente superiori nelle zone interne.

Queste condizioni meteo richiedono particolare attenzione, soprattutto per le categorie più vulnerabili come anziani e bambini. Il Ministero della Salute ha attivato il sistema di monitoraggio e allerta, segnalando bollino arancione (rischio elevato) per alcune città e bollini gialli (rischio moderato) per altre.

In Basilicata, le zone più colpite dal caldo saranno la fascia ionica e la collina materana, con temperature che tra venerdì e domenica potranno raggiungere anche 37-38 gradi. Nel Potentino, le aree interne come il Vulture Melfese e il Senisese registreranno anch’esse temperature elevate.