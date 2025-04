A un anno e mezzo dalla firma della “Carta per la Legalità”, le istituzioni tornano a riunirsi per fare il punto sulle strategie di prevenzione e contrasto all’usura e all’estorsione. L’appuntamento è fissato per venerdi 11 aprile alle ore 10:30 presso la Sala B del Palazzo del Consiglio Regionale della Basilicata. Alla giornata parteciperanno figure di primo piano del territorio, a partire dal Prefetto di Potenza, Michele Campanaro, che offrirà uno sguardo istituzionale sulla situazione attuale e sulle azioni intraprese.

Il presidente dell’ANCI Basilicata, Gerardo Larocca, e il presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, porteranno le voci delle autonomie locali, evidenziando il ruolo cruciale dei Comuni e degli enti territoriali nella costruzione di reti di legalità. Interverrà inoltre Luigi Gay, Commissario Regionale Antiracket e Antiusura, per illustrare le misure operative in campo e i risultati raggiunti nella lotta quotidiana contro le mafie.

A chiudere il cerchio, il contributo di Don Marcello Cozzi, presidente della Fondazione Nazionale Interesse Uomo, promotrice dell’evento e da sempre impegnata nella difesa dei diritti e nella promozione della cultura della legalità. L’incontro rappresenta un momento importante per rilanciare un impegno condiviso e concreto, in cui la legalità non sia solo un principio da affermare, ma una prassi da vivere ogni giorno, attraverso l’ascolto, la presenza e l’azione coordinata delle istituzioni e della società civile.