Questa volta, l’orso siberiano dovrebbe abbassare ulteriormente le temperature e insistere fino a giovedì. Un calo termico che sicuramente non gioverà all’agricoltura. Come ha scritto sui social l’esperto meteo Gaetano Brindisi: “Per la prima volta quest’anno, avremo 4 o 5 giorni consecutivi con temperature sotto lo zero in quota (parliamo di circa 1400-1500 metri di altezza). Ma durante la notte i valori scenderanno sottozero in molte località della Basilicata, almeno fino a giovedì mattina.”

Nel corso della notte potrebbe cadere la neve anche al di sotto dei 1000 metri in alcune zone montuose della regione. Brindisi aggiunge: “Le montagne, lunedì mattina, appariranno quasi sicuramente ammantate da una sottile coltre bianca. Farà davvero freddo, con valori che anche di giorno resteranno a una sola cifra sulle zone collinari e montuose.”

Mercoledì è attesa una veloce e debole perturbazione, con qualche isolato fenomeno. Solo nel prossimo fine settimana si prevede un deciso aumento delle temperature.

Le previsioni per lunedì: freddi venti soffieranno sulla regione, ma il tempo resterà stabile. La giornata sarà asciutta su tutto il territorio regionale; il sole splenderà in un cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Gelate mattutine previste nelle aree interne.