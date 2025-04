Si è svolta questa mattina, presso la sede di Acquedotto Lucano a Potenza, la conferenza stampa di presentazione del Bonus Acqua 2025. L’iniziativa, illustrata dall’assessore regionale all’Ambiente e alla Transizione energetica, Laura Mongiello, e dall’amministratore unico di Acquedotto Lucano, Alfonso Andretta, è rivolta ai nuclei familiari con un Isee inferiore a 30mila euro, con l’obiettivo di ridurre il costo della bolletta idrica e incentivare il risparmio d’acqua.

Tra le principali novità di quest’anno, l’introduzione della piattaforma MIA, che permetterà di richiedere il Bonus direttamente via WhatsApp, semplificando il processo per i cittadini. Le domande potranno essere presentate a partire dal 9 aprile attraverso i canali digitali e tradizionali.

Per maggiori dettagli riportiamo il comunicato stampa della Regione Basilicata.

Si è svolta stamani la conferenza stampa nella sede dell’Acquedotto Lucano a Potenza per la presentazione del Bonus Acqua 2025. Hanno spiegato le modalità di accesso al Bonus della Regione Basilicata, l’assessore regionale all’Ambiente e alla Transizione energetica, Laura Mongiello, e l’amministratore unico di Acquedotto Lucano, Alfonso Andretta.

Durante l’incontro è stata illustrata una nuova modalità di interazione con gli utenti di AL attraverso WhatsApp. L’assessore Mongiello, dopo aver sottolineato l’importanza di un rapporto diretto con i cittadini che vengono messi in condizioni di aderire con velocità, trasparenza e celerità a questo beneficio, ha sottolineato: “Oggi, insieme al direttore Andretta, siamo lieti di annunciare un'importante novità che vede la Basilicata ancora una volta protagonista e pioniera nel sostegno concreto alle famiglie. Si tratta di un'agevolazione destinata ai nuclei familiari con un Indicatore Isee inferiore a 30 mila euro, con l'obiettivo di incentivare il risparmio della risorsa idrica potabile attraverso il contenimento dei costi delle bollette per i servizi idrici, fognari e di depurazione, incluse le quote fisse, fino a un consumo di 20 metri cubi annui per ciascun componente del nucleo familiare. Dopo i successi del 2024 quindi, con circa 35 mila famiglie beneficiarie raggiunte e una erogazione di oltre 3,5 milioni di euro, è importantissima la riconferma di oggi”.

E ancora, ha spiegato l’assessore Mongiello, “come ha anticipato il presidente Bardi alcune settimane fa, il Bonus è stato pensato per i nuclei familiari più fragili e riflette l’impegno della Regione a sostenere economicamente i cittadini in difficoltà. Stiamo percorrendo una strada virtuosa che dimostra quanto il Governo lucano sia attento ai cittadini lucani”.

Dunque, a partire da lunedì 9 aprile, i cittadini lucani con un Isee inferiore a 30mila euro potranno presentare domanda per accedere al Bonus Idrico Regionale 2025, l’agevolazione che abbatte il costo della bolletta del servizio idrico integrato. È misura che, come già avvenuto lo scorso anno, conferma l’impegno della Regione Basilicata nel sostenere economicamente le famiglie e promuovere il risparmio idrico.

Le novità per il 2025 sono l’introduzione della piattaforma MIA (Municipio Intelligenza Artificiale), che permette di inoltrare la richiesta del bonus in modo semplice e immediato tramite WhatsApp, oltre ai consueti canali (posta ordinaria, e-mail e pec). Si potrà così dialogare Acquedotto Lucano, che guiderà passo dopo passo nella procedura per ottenere il Bonus Idrico 2025. Queste le indicazioni per accedere al servizio: inquadrare il QR Code dedicato oppure salva il numero 3516747646 nella propria rubrica; avviare la chat su WhatsApp; digitare “Acquedotto Lucano” e seguire le istruzioni, fornendo le informazioni richieste fino al completamento della pratica.

“Dopo l’implementazione dei contatori smart, questa nuova modalità di richiesta via WhatsApp rappresenta un ulteriore passo avanti nella digitalizzazione dei servizi idrici in Basilicata”, ha spiegato Alfonso Andretta, Amministratore Unico di Acquedotto Lucano. “Vogliamo semplificare la vita dei cittadini, eliminando le barriere burocratiche e offrendo strumenti di accesso immediati. Con una semplice chat ora è possibile completare la domanda in pochi minuti, senza bisogno di file o documenti cartacei”.

L’innovazione si affianca agli investimenti della Regione in sostenibilità: il Bonus Idrico è finanziato attraverso le compensazioni ambientali per l’estrazione di idrocarburi, risorse reinvestite nel progetto “Energie rinnovabili per la sostenibilità del settore idrico lucano”, che prevede la realizzazione di tre impianti fotovoltaici con una produzione di 80 GWh annui destinati a servire gli impianti di Acquedotto Lucano.

Grazie a queste iniziative, la Regione Basilicata e Acquedotto Lucano confermano il loro impegno nel migliorare l’accessibilità ai servizi pubblici e nel promuovere un uso consapevole e sostenibile dell’acqua.