Nonostante le rassicurazioni dell’ASP, i giovani diabetici di tipo 1 della Basilicata restano senza diabetologo. Dopo il grido d’allarme dell’AGGD Basilicata, sono arrivate prese di posizione politiche, ma le famiglie continuano a ricevere rinvii e disdette. “Chiediamo chiarezza e risposte immediate”, afferma la presidente Rosanna Petrocelli in una nota che riportiamo di seguito.

In seguito al comunicato della scorsa settimana, in cui la nostra Associazione di Genitori e di Giovani Diabetici della Basilicata denunciava che “i giovani diabetici tipo 1 sono rimasti senza diabetologo”, si sono susseguite diverse prese di posizione da parte di consiglieri regionali e politici lucani a supporto di AGGD Basilicata richiedendo lumi all’ASP Madre Teresa di Calcutta di Potenza - unico Centro Diabetologico Pediatrico Regionale.

Attraverso un comunicato, anche l’ASP è intervenuta “per ribadire che l’Azienda Sanitaria ha in carico la salute di tutta la popolazione della provincia di Potenza, bambini compresi, aggiungendo però che sono evidenti alcune difficoltà come la carenza di medici”. Sempre nel comunicato si legge “è stata predisposta una programmazione che, con la specialista operante sul Poliambulatorio ‘Madre Teresa’ , desse una risposta ai circa 90 minori che sono presi in carico. Un numero che risulta gestibile con le attuali forze. (…) Si opererà a regime presumibilmente entro la fine di maggio”.

Nonostante questo, nessuna visita è stata effettuata in questi giorni come confermato dalle famiglie che si sono viste recapitare messaggi e telefonate di disdetta e rinvii. Diverse le domande che l’Associazione in una mail ufficiale ha inviato all’ASP, senza ottenere alcuna risposta. Domande lecite, di famiglie in apprensione, bambini, ragazzi e adulti con diabete T1 che necessitano di assistenza, anche in caso di eventuali urgenze.

“Sono la presidente di AGGD Basilicata, ma sono soprattutto una mamma di una ragazza di 17 anni affetta da diabete tipo 1, da 15 anni, che avrebbe dovuto fare una visita di controllo il 21 gennaio presso l’ASP di Potenza, rinviata a data da destinarsi, perché non abbiamo più un diabetologo che possa seguire continuativamente i nostri figli. A nome di tutte le famiglie e dell’Associazione che mi onoro di rappresentare, chiediamo soltanto chiarezza, risposte certe e immediate per i nostri bambini, ragazzi e adulti con diabete tipo 1. Ne gioveremmo tutti. Ne gioverebbe l’ASP, ripristinando la funzione di unico Centro Diabetologico Pediatrico Regionale”, ha affermato Rosanna Petrocelli, presidente AGGD Basilicata.