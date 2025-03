Le bollette dell’acqua subiranno un lieve aumento fino al 2029, con un rincaro del 3% stabilito dall’assemblea dei sindaci. L’adeguamento tariffario inciderà per circa 2,80 euro annui su una famiglia di due persone e 6,50 euro per un nucleo di tre. Un ritocco ai parametri Istat, come si legge dal sito di tgr Basilicata. Un ritocco meno pesante rispetto all’alternativa di un +8% nel primo anno e +7,5% nel secondo.

La scelta di un aumento graduale è legata anche alle difficoltà affrontate dai cittadini per la crisi idrica del Basento-Camastra. Intanto, resta in sospeso la pubblicazione del nuovo avviso per il bonus idrico 2025, già confermato per le famiglie con ISEE sotto i 30mila euro, mentre molte domande sono già state inviate ad Acquedotto Lucano con i moduli dello scorso anno.