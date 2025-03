Il governo ha ufficializzato le date per le elezioni amministrative e i referendum: il primo turno si terrà il 25 e 26 maggio, mentre l'8 e 9 giugno saranno dedicati ai ballottaggi e ai cinque referendum. In Basilicata, andranno al voto otto comuni, tra cui Matera, l’unico con oltre 15mila abitanti, che potrebbe quindi accedere al secondo turno. Gli altri comuni interessati sono Bernalda, Irsina, Montalbano Jonico, Senise, Atella, Lavello e Tolve.

La decisione di accorpare il referendum al ballottaggio e non al primo turno delle amministrative ha suscitato forti proteste da parte dei comitati referendari, che hanno manifestato davanti a Palazzo Chigi al termine della riunione del governo.

Come riportato da un articolo dell'ANSA, per Riccardo Magi di +Europa, si tratta di una strategia per ridurre l'affluenza: "È la dimostrazione di tutta la paura che l'esecutivo ha del voto degli italiani". Sulla stessa linea Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra, che accusa il governo di "sabotare la democrazia". Anche il Dem Arturo Scotto attacca la scelta, invitando a una risposta forte e partecipata.

Il governo, invece, difende la decisione, spiegando che lo slittamento al ballottaggio è stato pensato per tutelare l’attività scolastica, poiché molte scuole fungono da seggio elettorale. Il ministro per gli Affari Europei, Tommaso Foti, minimizza le critiche: "L'affluenza dipende dai quesiti, non dal giorno in cui si vota".