L’assessore regionale alle Infrastrutture, Pasquale Pepe, ha risposto all’interrogazione del vicepresidente del Consiglio regionale, Angelo Chiorazzo, sulla situazione critica della SS 653 Sinnica e del Viadotto Fortunato. Ha dichiarato che il dissesto franoso è monitorato per valutare interventi di contenimento. Anas ha già previsto operazioni di alleggerimento e, entro marzo, rimuoverà il materiale franato. Sono finanziati sondaggi tecnici per un intervento più ampio in primavera. La Regione assicurerà la percorribilità della strada in sicurezza. Di seguito riportiamo il comunicato stampa della regione Basilicata.

“Stiamo monitorando il dissesto franoso in corrispondenza del viadotto ‘Fortunato’, sulla statale Sinnica nel territorio di Senise, al fine di acquisire dati e misurazioni utili a valutare l’esecuzione di interventi di contenimento dello smottamento. Anas ha già calendarizzato alcune operazioni di alleggerimento del fronte della frana. Le Regione, dal canto suo, programmerà le operazioni necessarie affinché il tratto viario continui a essere percorribile in sicurezza”. Lo ha dichiarato il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe.

Intanto, Anas ha comunicato che entro il prossimo mese di marzo interverrà per rimuovere il materiale arrivato in corrispondenza dell’opera, a causa di una frana originatasi a 500 metri dalla statale in un’area non di sua competenza.

Inoltre, è già stata finanziata l’esecuzione di sondaggi ed approfondimenti tecnici, necessari alla progettazione di un più ampio intervento a difesa dell’opera, che verranno avviati in primavera. Nel contempo, Anas continua a monitorare le condizioni della propria infrastruttura stradale allo scopo di continuare a garantire, così come allo stato attuale, la transitabilità della arteria viaria.





