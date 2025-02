Si è svolta questa mattina a Matera, nella Sala “Mandela” del Palazzo Municipale, la Conferenza dei sindaci della provincia sul tema della sanità. L’incontro ha permesso di confrontarsi sulle strategie per potenziare il sistema sanitario regionale. L’assessore Cosimo Latronico ha sottolineato l’importanza della collaborazione istituzionale per migliorare l’accesso ai servizi e rafforzare il personale sanitario. Tra gli interventi in corso: nuovi laboratori specialistici, assunzioni di 850 operatori, cantieri per sei Case di Comunità e un bunker radioterapico. Il direttore Asm Friolo ha evidenziato l’impegno per una sanità più vicina ai cittadini. Per approfondire riportiamo di seguito il comunicato della regione Basilicata.

Si è tenuta questa mattina, nella Sala “Mandela” del Palazzo Municipale di Matera, la Conferenza dei sindaci dei Comuni della provincia di Matera sul tema della sanità. Un momento di confronto strategico per definire le linee di intervento e le azioni concrete finalizzate al potenziamento del sistema sanitario regionale.

L’incontro ha rappresentato un’occasione essenziale per ascoltare le istanze dei territori e orientare le risorse per rispondere con efficacia ai reali bisogni delle comunità. “Il dialogo con le amministrazioni locali è fondamentale per costruire una sanità più efficiente, accessibile e vicina ai cittadini. Solo attraverso una collaborazione sinergica tra Regione, Comuni e Aziende sanitarie possiamo rafforzare le strutture esistenti e migliorare la qualità dell’assistenza, anche grazie all’implementazione di nuovi servizi e al potenziamento del personale qualificato” – ha dichiarato l’assessore regionale alla Salute, Politiche per la Persona e Pnrr, Cosimo Latronico, che ha voluto ringraziare i sindaci per la disponibilità e la fiducia riposta nel percorso di riorganizzazione e potenziamento della sanità regionale.

“La collaborazione istituzionale - ha detto - è il vero motore del cambiamento, un contributo determinante per costruire un sistema sanitario calato realmente nei bisogni dei cittadini”.

Nel corso della conferenza, insieme al direttore generale dell’Azienda sanitaria di Matera, Maurizio Friolo, sono state illustrate le principali azioni già messe in campo e quelle in fase di attuazione. Tra gli interventi più significativi, l’attivazione di nuovi laboratori specializzati in patologia clinica, otorinolaringoiatria e cardiologia preventiva a Policoro, che grazie alla telemedicina e alla televisita contribuiranno a ridurre le liste d’attesa e a migliorare la tempestività delle diagnosi. Un altro punto centrale è stato il potenziamento delle strutture sanitarie attraverso la nomina di nuovi direttori di struttura complessa e la pubblicazione di bandi di concorso per l’assunzione di nuovo personale medico e infermieristico. In questo contesto, è stata sottolineata la stabilità della governance della Asm assicurata con la nomina del direttore generale e l’approvazione dei piani assunzionali; passaggi fondamentali per garantire continuità e solidità nella gestione della sanità locale. A conferma di questo impegno, è stata, inoltre, sancita un’intesa tra le Aziende sanitarie per avviare, nel 2025, le selezioni di 850 nuove unità di personale sanitario, un’operazione corposa che permetterà di rafforzare ulteriormente il sistema.

Sul fronte infrastrutturale, sono stati avviati i cantieri per le opere finanziate dal Pnrr, che prevedono la realizzazione di sei Case di Comunità, due Ospedali di Comunità e un Ospedale Sicuro. Parallelamente, è stata riaperta un’area di servizio essenziale come il bar ospedaliero ed è tornato operativo lo sportello informativo per le malattie rare, mentre la riorganizzazione del Cup, distaccato dall’ospedale, sta contribuendo a migliorare l’accoglienza e a decongestionare il servizio. A questi interventi si aggiunge il proseguimento dei lavori per il bunker radioterapico presso l’Ospedale Madonna delle Grazie, un’opera strategica finanziata con quattro milioni di euro dalla Regione, che sta procedendo a ritmo serrato e ha già raggiunto un avanzato stato di realizzazione.

Un ulteriore passo avanti è stato compiuto con l’acquisizione e l’effettuazione di 9.000 prestazioni sanitarie nei mesi di novembre e dicembre 2024, grazie a risorse aggiuntive destinate sia all’Asm che al privato accreditato, con l’obiettivo di abbattere i tempi di attesa e garantire un servizio più efficiente.

“Questi risultati – ha concluso Latronico – sono il frutto di un impegno costante e di una visione condivisa con la Direzione Strategica dell’Asm. La strada è tracciata e intendiamo proseguire con determinazione, affinché il nostro sistema sanitario diventi sempre più moderno, efficiente e vicino ai cittadini. A questo proposito, è stata posta grande attenzione anche alla rete territoriale, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, affinché possano offrire risposte più tempestive ed efficaci ai bisogni dei cittadini. Inoltre, è stato recentemente sottoscritto un nuovo contratto per i medici Sumai, che operano nella medicina specialistica, un passo importante per garantire continuità e qualità nelle prestazioni ambulatoriali”.

“Quello di oggi – ha commentato il direttore generale dell’Asm, Maurizio Friolo - è stato un incontro proficuo durante il quale ho ascoltato e registrato le esigenze del territorio rappresentate dai sindaci della provincia. Facendo sintesi delle loro istanze, calibreremo al meglio gli interventi già in programma e quelli da mettere in campo, in modo da poter offrire la risposta migliore alla domanda di salute che arriva dai cittadini. Potenziare la sanità territoriale è l’azione sulla quale stiamo lavorando da tempo per aumentare la rosa dei servizi in tutto il territorio dell’Asm”.