"Come preannunciato nei giorni scorsi, ieri sono stati consegnati gli 80 autobus (13 a gasolio e 67 a metano), da tempo parcheggiati e fermi, alle ditte aderenti al consorzio Cotrab che sono risultate assegnatarie con contratti di usufrutto". Lo ha dichiarato il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe.

"È un bel segnale innanzitutto per i lucani, che viaggeranno su autobus moderni, sicuri e confortevoli, oltre che costruiti per tutelare l’ambiente, e poi di buona amministrazione. Non potevano consentire - ha commentato Pepe - che autobus acquistati dalla Regione, costati complessivamente circa 24 milioni di euro, di cui 20 milioni finanziati con fondi Pnrr e 4 di competenza del Ministero dei Trasporti, rimanessero fermi ed inutilizzati.

Incrementeremo ancora il parco autobus, per migliorare sempre di più la flotta a disposizione, perché il nostro principale ed indiscusso obiettivo è rappresentato dalla sicurezza e dal comfort dei nostri concittadini, in linea con tutte le prescrizioni normative e adeguati alle caratteristiche del nostro territorio. Abbiamo delle risorse a disposizione e dobbiamo farlo il prima possibile". "Intanto - ha concluso Pepe - con il nuovo anno, nell’arco di alcune settimane, 80 autobus ormai vecchi verranno sostituiti da altrettanti nuovi e sicuri. Gli autobus sono dotati di sistemi di videosorveglianza e dispositivi gps per la geolocalizzazione. Dunque, hanno la predisposizione per essere monitorati anche dagli utenti, qualora le società di trasporto siano dotate o dovessero dotarsi di app per la prenotazione e per avere aggiornamenti sulla mobilità. Tutto questo mi rende soddisfatto. Grazie a Cotrab per la leale collaborazione".