Una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico della Basilicata è stata allertata nella tarda mattinata di oggi per raggiungere a Viggianello un uomo del posto classe 1955, rimasto coinvolto in un incidente sulla Strada Provinciale 34, all’altezza del chilometro 0. L’uomo, mentre percorreva una curva, ha perso il controllo del suo mezzo ed è scivolato giù per un dirupo per circa 30 metri.

Fortunatamente, l'auto non è precipitata in caduta libera: la discesa è stata frenata dalla vegetazione e dalle rocce lungo il pendio, consentendo al veicolo di mantenere una certa aderenza al terreno. Grazie a questo, l’uomo non ha riportato gravi ferite e, all'arrivo dei soccorsi, è stato recuperato in buone condizioni.

Oltre alla squadra del Soccorso Alpino, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, i vigili del fuoco, la polizia locale, la protezione civile e, naturalmente, il personale sanitario del 118 a cui è stato affidato l'uomo. L'intervento coordinato ha permesso di mettere in sicurezza sia il conducente che l'area, garantendo che l’uomo potesse ricevere rapidamente assistenza e rientrare in sicurezza.