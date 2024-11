“La vaccinazione contro l’influenza è un appuntamento importante per la salute poiché costituisce una misura di protezione non solo per se stessi e per la comunità ma anche per l’intero sistema sanitario regionale. Per questo è importante aderire alla campagna di vaccinazione che, in Basilicata, prenderà ufficialmente il via lunedì 11 novembre”.

Lo rende noto l’assessore alla salute, politiche per la persona e PNRR, Cosimo Latronico che aggiunge: “La campagna di vaccinazione antinfluenzale prevede la somministrazione gratuita del vaccino ai bambini in età pediatrica compresa fra i 6 e i 24 mesi e tra i 2 e i 9 anni in formulazione spray-nasale. Il vaccino sarà inoltre offerto gratuitamente ai cittadini di età pari o superiore ai 65 anni, agli over 75 istituzionalizzati e/o in condizione di grave fragilità e a tutti i soggetti a partire dai 24 mesi di età ed Operatori Sanitari e per soggetti con importanti allergie alle proteine dell’uovo. Sarà possibile vaccinarsi presso il proprio medico di medicina generale o Pediatra di Libera scelta, nelle farmacie che aderiscono alla campagna e presso i servizi di igiene territoriale. È importante continuare a costruire reti e sinergie tra le professionalità - conclude Latronico - al fine di garantire prossimità e tempestività nei servizi di cura e raggiungere un numero sempre maggiore di cittadini lucani”.



AL VIA LA CAMPAGNA VACCINALE: LA ASP SIGLA ACCORDO CON I MEDICI DI FAMIGLIA

Potranno essere somministrati i vaccini antinfluenzali ma anche anti covid-19 e anti pneumococcica



Come stabilito dalla direttiva regionale, inizierà l’11 novembre la campagna vaccinale antinfluenzale che per la Asp Basilicata sarà resa possibile, nel potentino, anche grazie alla sottoscrizione dell’accordo tra l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza e le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale: i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta potranno somministrare i vaccini a soggetti in età pediatrica ed ultrasettantacinquenni presso i loro studi medici, dove sarà effettuata, per chi ne faccia richiesta, anche la somministrazione dei vaccini antipneumococcica e anti-Covid. La campagna vaccinale 2024-2025, non obbligatoria ma fortemente consigliata, si pone come strumento essenziale per la prevenzione delle malattie infettive e per tutelare la salute dei cittadini e della collettività guardando in particolare ai soggetti fragili. Sarà possibile vaccinarsi, previa prenotazione, presso gli studi medici entro il 31 gennaio prossimo nello stesso periodo potrà essere effettuata la vaccinazione anti-covid mentre per quella pneumococcica non c’è un’indicazione temporale pur se è indicato effettuarla, per comodità, insieme a quella antinfluenzale.

La vaccinazione contro l’influenza stagionale, previa firma del consenso informato da parte dell’utente, è offerta gratuitamente a quelle categorie cosiddette ‘fragili’. Potranno essere vaccinati anche i bambini nella fascia di età tra i 6 mesi e i 6 anni senza alcuna patologia pregressa. Per maggiori chiarimenti in merito alle vaccinazioni gratuite, si può fare riferimento alla tabella 3 della Circolare Annuale così come emanata dal Ministero della Salute.

Gli obiettivi che si pone la campagna vaccinale sono molteplici e vanno nella direzione di ridurre la circolazione dei virus, proteggere indirettamente le persone più vulnerabili che non possono vaccinarsi, ridurre l’impatto dell’influenza sul sistema sanitario evitando i ricoveri ospedalieri e ridurre l’impatto dell’influenza sulla società e sull’economia. Ai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta l’indicazione a vaccinare tra il 75 e il 95% della popolazione così come richiesto dal Ministero della Salute. La campagna vaccinale sarà svolta presso gli studi medici dove ci saranno a disposizione le dosi vaccinali richieste dal professionista in base al proprio bacino di utenza elaborato sulle necessità patologiche dei propri assistiti. Per i soggetti allettati, invece, sarà possibile effettuare la somministrazione sierologica a domicilio. Proprio su tale punto, la Direzione Generale ha deliberato la presa d’atto del contratto individuando i codici di identificativo gara e trasmesso gli ordini alle ditte fornitrici che consegneranno le dosi vaccinali agli inizi della prossima settimana. Per cui già da martedì i medici potranno, d’intesa con il direttore del Servizio di igiene, ritirare i vaccini presso i presìdi territoriali dislocati a Potenza, Venosa, Rionero, Villa d’Agri, Lauria e Senise rifornendosi in base ai numeri dei vaccinabili inseriti nei loro elenchi dei pazienti assistiti ed essere quindi pronti a partire con la campagna vaccinale. Sarà possibile effettuare la vaccinazione anche presso i centri di igiene e sanità pubblica sempre previa prenotazione.