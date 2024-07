Durante le operazioni di spegnimento di un incendio di vegetazione nel comune di Nova Siri, contrada Cuozzolo, due vigili del fuoco hanno perso la vita. Da accertare la dinamica dell'evento. Come riportato dalla TgR Basilicata sul luogo dell'incidente sarebbe stato trovato anche un terzo corpo, un uomo sembra deceduto da qualche giorno per un malore. "Provo commozione e rabbia per la triste e tragica scomparsa di due Vigili del Fuoco, avvenuta oggi durante le operazioni di spegnimento di un incendio – ha commentato il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci – Alle famiglie delle due vittime e a tutto il corpo di appartenenza vanno le mie più sentite condoglianze". Come riporta l'Ansa, il sindaco di Nova Siri Antonello Mele ha spiegato che "volevano salvare una famiglia, la cui abitazione era messa in pericolo dalle fiamme. Ma sono caduti in un dirupo e sono morti carbonizzati. Secondo quanto si è appreso, entrambi avevano 45 anni ed erano in Matera.