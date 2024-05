Per il 2024, la Basilicata ha confermato cinque Bandiere Blu, un riconoscimento internazionale assegnato dalla ONG internazionale per l'educazione alla sostenibilità Fee (Foundation for Environmental Education), con sede in Danimarca, a località marine e lacustri in base alla pulizia delle acque, alla gestione dei rifiuti, alle aree verdi e alle piste ciclabili, ai servizi sulle spiagge e nel comune, e alle strutture alberghiere. In totale, sono stati rispettati 32 criteri del programma per ottenere il riconoscimento. Le Bandiere Blu in Basilicata riguardano i comuni di Maratea (Potenza) sul Tirreno, e Metaponto di Bernalda, Nova Siri, Pisticci e Policoro (Matera) sullo Ionio."