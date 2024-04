Sono aperte nei 131 comuni della Basilicata le 682 sezioni che accoglieranno i 567.959 aventi diritto al voto per eleggere il presidente della Regione e 20 componenti del consiglio regionale (13 per la provincia di Potenza e sette per quella di Matera).

Oggi si potrà votare fino alle ore 23, riapriranno domani mattina alle ore 7 e chiuderanno definitivamente alle 15, per lasciare subito il posto allo spoglio delle schede.

Si registra un'affluenza più bassa rispetto a 5 anni fa. È del 9,12 per cento, alle ore 12 di oggi. Un dato in calo rispetto al 13,31 per cento registrato alla stessa ora nelle elezioni regionali del 2019, quando però si votò solo la domenica.

In provincia di Potenza l'affluenza è all'8,84 per cento (13,42% nel 2019), in provincia di Matera è del 9,74 per cento (13,08% nel 2019). Per quanto riguarda i due capoluoghi, a Potenza l'affluenza è al 13,89% (21,13% nel 2019), a Matera al 10,57% (rispetto al 15,36% del 2019). Tra i pochi comuni che hanno fatto registrare l'affluenza più alta rispetto alle regionali di 5 anni fa c'è Montalbano Jonico con il 14,35% (contro il 13,06%).

Di seguito i paesi dove si è fatta registrare l'affluenza sopra la media: MISSANELLO 15,96

SENISE 10,30

ROCCANOVA 13,07

PIETRAGALLA 11,37

MARSICOVETERE 10,68

GALLICCHIO 11,15

FRANCAVILLA IN SINNI 11,56

FILIANO 11,14

CHIAROMONTE 12,00

AVIGLIANO 11,90

ATELLA 11,28



CALCIANO 10,89

MONTALBANO JONICO 14,35

NOVA SIRI 11,37

POLICORO 11,35

POMARICO 10,00

SCANZANO JONICO 7 su 7 10,36

TURSI 11,85

VALSINNI 10,11