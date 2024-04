Presentato lo scorso novembre, oggi è stato consegnato alla ditta appaltatrice il cantiere per la realizzazione della Casa della comunità di Corleto Perticara. Presenti il Direttore Generale della Asp Basilicata e l'Assessore alla Salute della Regione Basilicata. È il secondo cantiere che viene consegnato nel corso di questa settimana, a dimostrazione che le previsioni di avvio dei lavori previsti per la primavera sono state rispettate. Così come indicato dal DM 77/2022, la struttura di Corleto sarà una Casa della Comunità di tipo ‘Spoke’ e ruoterà, come le altre, attorno agli obbiettivi dell'assistenza sanitaria territoriale mediante le reti di prossimità e la telemedicina, portando ad una riduzione del numero di ospedalizzazioni non urgenti.

Il costo complessivo per l'adeguamento delle strutture già esistenti ammonta ad un milione e trecentomila euro. All'atto di consegna del cantiere il Direttore Generale della ASP Basilicata ha dichiarato che, come ad Anzi, "anche a Corleto inizieranno i lavori la prossima settimana per completarli entro 450 giorni così come da cronoprogramma, anche se l'obbiettivo è quello di anticipare i tempi".

Il Dg ha ricordato di aver colto le sollecitazioni del Sindaco "a potenziare l’attività distrettuale in ambito specialistico, anche attraverso un investimento in attrezzature, nonché lo stimolo a garantire una maggiore presenza della continuità assistenziale sul territorio". Proprio il primo cittadino di Corleto, presente alla consegna del cantiere con una parte dell'amministrazione comunale, ha riconosciuto e apprezzato l'attenzione dell’Asp e della Regione alle istanze del territorio.