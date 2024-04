Quattro le auto coinvolte nell'incidente accaduto lungo la Strada Provinciale 3, al km 16, in territorio di Montescaglioso. Dopo il primo impatto tra due veicoli, una carabiniera intervenuta in soccorso con la pattuglia è stata travolta da un'altra auto. La donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Carlo di Potenza dove è ricoverata in rianimazione. Altri tre i feriti più lievi.

Sul posto sono intervenuti sia gli operatori del 118 sia i vigili del fuoco.

TGR Basilicata



La Segreteria per la Basilicata dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri esprime vicinanza e solidarietà alla propria iscritta Vice Brigadiere Mirella Biasi coinvolta in un incidente stradale a Matera, mentre la sera del 3 aprile scorso nell’adempimento del proprio dovere eseguiva dei rilievi tecnici su un incidente veniva anch’essa investita da altra autovettura.

Sempre più spesso i nostri colleghi sono vittima, non solo di atti intimidatori e di violenza, ma anche di incidenti come questo che in passato purtroppo si sono rivelati mortali.

La nostra Organizzazione lotta da sempre per garantire tutele e dignità agli operatori del Comparto Sicurezza e Difesa, sempre più a rischio in questa fase storica.

L’USIC nell’augurare al Vice Brigadiere Biasi una pronta guarigione e di rimettersi nel più breve tempo possibile, rimane a disposizione per qualunque necessità si prospetti per la famiglia.