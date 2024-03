La lista La Vera Basilicata per la circoscrizione di Matera non è stata ammessa alle elezioni regionali che si terranno in Basilicata il 21 e 22 aprile 2024.

L’Ufficio centrale circoscrizionale del Tribunale di Matera ha accertato che la lista è stata presentata da un soggetto privo di delega autorizzativa.

La Vera Basilicata, che sostiene il candidato presidente del centrodestra Vito Bardi, resta comunque in campo con i candidati consiglieri della circoscrizione di Potenza.

Non potranno quindi partecipare alla competizione elettorale i seguenti candidati consiglieri della lista La Vera Basilicata per la circoscrizione di Matera: Auletta Francesco Antonio, Caroscia Giuseppina, Di Biase Franco, Grippo Mirella, La Battaglia Maria Maddalena, Lisurici Francesco, Stella Brienza Pasquale.

Restano candidati i seguenti consiglieri per la provincia di Potenza: Mariani Giuseppe, Albano Maria, Dattoli Antonio, Di Carlo Carmela, Guglielmo Adelaide Floriana, Marsico Italo, Parisi Maria, Pascale Donatella, Pellettieri Salvatore, Ruggieri Giulio, Tucciariello Pasquale, Zuardi Felice, Giorgio Di Ioia Daniele.

I responsabili della La Vera Basilicata per la circoscrizione di Matera hanno presentato un ricorso che sarà discusso nei prossimi giorni.