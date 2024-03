L’invasione dei granchi blu lungo le coste di quasi tutto lo stivale, è un’emergenza di cui parliamo fin dalla scorsa estate che ha costretto l’esecutivo nazionale a correre ai ripari. È di fatti notizia di ieri il varo di due decreti che garantiscono ai pescatori ristori e moratorie sui mutui.

Ad annunciarlo è stato Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura e Sovranità alimentare, a margine della conferenza stampa della nuova edizione di Cibus.

“Con questi decreti i pescatori avranno la proroga fino a 24 mesi delle rate dei mutui, l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, nonché l'accesso a finanziamenti agevolati con un fondo che interverrà a sostenerli. Tutto questo a fianco di un'altra serie di interventi che avevamo fatto per cominciare a riparare i danni provocati da una fluttuazione di abbondanza di un granchio che era presente da tempo e che nessuno ha studiato abbastanza”, ha spiegato Lollobrigida.

Effettivamente, circa la presenza del granchio blu nei nostri territori da diversi anni, nello scorso mese di agosto avevamo raccontato come il primo avvistamento risalga all’ormai lontano 2008 sul litorale ionico proprio della Basilicata, portato dalle navi provenienti dalle coste occidentali dell'Atlantico.

Questa specie è nota anche per essere una prelibatezza per i palati, in quanto molto gustosa, ma soprattutto è conosciuta per la voracità che sta mettendo in ginocchio le imprese di pesca. Un femmina depone, una sola volta, addirittura fino a due milioni di uova ma i granchi blu hanno la capacità di adattarsi sia all’habitat marino che fluviale.

Nella nostra regione non è ancora arrivato su quella tirrenica, ma ha già colonizzato la costa jonica provocando gravi danni agli strumenti da pesca in tutto il metapontino.

“Sulla costa Tirrenica il problema non è ancora avvertito ma sappiamo, visto quanto sia invasivo, che in futuro molto probabilmente anche Maratea dovrà fare i conti con ii granchi blu. Inoltre, noi non pratichiamo la pesca di mitili, ovvero sabbiosa, per cui, i nostri litorali non sono al momento coinvolti in questa questione. Diverso è il discorso per il metapontino poiché, lì, il granchio blu c’è”. Così Manuel Chiappetta, portavoce delle imprese di pesca marateote.

“Nella costa jonica lucana non si pescano le vongole - ci dice ancora Chiappetta - per cui non viene danneggiato il prodotto ittico, ma le attrezzature da pesca. Di fatti, il granchio blu distrugge le reti molto sottili usate nel metapontino per prendere le seppie e questo succede sempre, specialmente nei pressi delle foci fluviali. Tuttavia, quando vengono presi dei provvedimenti ministeriali finalizzati a contrastare le crisi nel comparto della pesca, c’è solo da esserne contenti poiché le difficoltà sono tante. Anzi, ci auguriamo che le nuove misure possano fungere da apripista per mitigare altre difficoltà che vive il settore”.

Il “killer dei mari”, come viene soprannominato questo crostaceo, misura fino a 15 centimetri di lunghezza e 23 di larghezza e si nutre di tutto quello che trova: vongole, cozze, uova o pesci, in particolare gli avanotti. Il danno economico causato in Italia da questa specie è stimano sui 100 milioni di euro, considerando unicamente la popolazione di vongole.

In Basilicata è stato portato a termine un progetto di ricerca finalizzato a contenerne l’espansione ed a implementare una filiera, seppure sperimentale, per sfruttarne le potenzialità.

Gianfranco Aurilio

