Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della Ragione Basilicata, dell'Azienda Sanitaria di Potenza e del Comune di Viaggianello circa la sede nella Valle del Mercure della casa di comunità, che si farà a Viggianello.

Il Tar lucano, in due precedenti sentenze, aveva dato ragione al Comune di Rotonda - che spingeva per il proprio Poliambulatorio - per difetto di motivazione, prima, e in quanto la materia dovesse essere essere discussa in Consiglio regionale, poi. Circa quest'ultimo punto, di diverso avviso sono stati i giudici di Palazzo Spada

"Il Consiglio di Stato - ha scritto via social Antonio Rizzo, sindaco di Viggianello - definitivamente pronunciando, accoglie ricorsi di Regione, Asp e Comune di Viggianello e respinge il ricorso del Comune di Rotonda, confermando Viggianello sede della Casa di Comunità che si farà in località Anzoleconte".

Secondo i giudici amminisrativi di secondo grado, trattondosi di un strumento speciale, è sufficiente "l'approvazione finale" da parte dell'Assise consiliare avvenuta attraverso la "deliberazione n. 506/2023, pubblicata sul BURB n. 19 del 16 aprile 2023".

Gianfranco Aurilio

Lasiriide.it