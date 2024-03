In merito all'articolo di Repubblica che titola 'Domenico Lacerenza verso il ritiro', il Pd ha reso noto che non c’è nessun fondamento. Lacerenza, primario del Dipartimento di oculistica di Potenza, è il candidato del fronte progressista alla presidenza della Regione Basilicata. Decisiva la volontà dei dirigenti nazionali di mantenere l'impegno preso da Elly Schlein con Giuseppe Conte sul nome del medico individuato mercoledì sera insieme a Basilicata Casa Comune, Alleanza Verdi Sinistra e +Europa. Tante le voci di dissenso interne al Pd. Nella serata di ieri era filtrata una petizione siglata da amministratori, sindacalisti e dirigenti per chiedere la convocazione regionale del partito per un confronto mai avvenuto sul suo nome. Il documento, formalizzato da Giovanni Petruzzi, propone un "ravvedimento operoso" e il ritorno su Angelo Chiorazzo. La minaccia - in caso di mancata risposta - è quella di promuovere un "polo dell'orgoglio lucano" in opposizione al centrosinistra romanicentrico.

Contrarietà manifestata sui social anche da Piero Lacorazza. L'ex presidente del consiglio regionale aveva invitato la coalizione a cercare un altro candidato per "tenere dentro Azione".

Domani Carlo Calenda sarà a Matera dove, insieme ai dirigenti locali, valuterà il possibile sostegno alla candidatura di Vito Bardi. Intanto questa mattina anche Fiorello ha scherzato sulla notizia dell’individuazione del candidato a Viva Rai2: