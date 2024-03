L'Aquila è la capitale italiana della Cultura per il 2026. L'annuncio è stato appena dato nella Sala Spadolini del Ministero della cultura. Maratea, dunque, non ce l'ha fatta a ottenere il premio, per cui si era presentata con un dossier dal titolo "Il futuro parte da un viaggio millenario”. Le altre città in gara, oltre alla Perla del Tirreno, erano: Alba, Agnone, Gaeta, Latina, Lucera, Rimini, Treviso e l'Unione dei Comuni Valdichiana Siena.

“La Fondazione Matera Basilicata 2019 - sottolineano il Presidente Domenico Bennardi e il Direttore Giovanni Padula - si congratula con la città de L’Aquila per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2026 vinto grazie al dossier “L’Aquila. Città Multiverso” che mira a far rinascere le aree interne dell’Appennino, trasformandole in laboratori di innovazione tecnologica e sociale.

Come Fondazione siamo particolarmente felici che il coordinatore scientifico di questa candidatura sia il prof. Pierluigi Sacco, fra gli esperti che hanno prodotto, tra l’altro, gli studi valutativi su Matera Capitale Europea della Cultura 2019. Alla città lucana di Maratea, arrivata fra le dieci finaliste nella competizione, va il nostro plauso per l’importante traguardo raggiunto attraverso un progetto condiviso con Moliterno che mirava a unire il territorio lucano mediante la cultura e che non potrà andare disperso”.