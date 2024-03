Il Movimento Spontaneo degli Agricoltori e Allevatori della Basilicata torna a far sentire la propria voce con una nuova mobilitazione prevista per lunedì 11 Marzo alle 9, davanti al Palazzo della Regione Basilicata a Potenza. Dopo gli incontri con l’assessore Alessandro Galella e altri rappresentanti istituzionali, il movimento ha ritenuto le risposte fornite, incluso il tentativo di affrontare l’emergenza cinghiali e la questione del caro-gasolio, largamente inadeguate rispetto alla gravità della situazione che le imprese agricole stanno vivendo. Il Movimento, che si distingue per la sua natura apartitica e per la volontà di escludere sigle sindacali tradizionali, cerca di stimolare un confronto costruttivo e diretto con le istituzioni, nazionali ed europee, per trovare soluzioni concrete e tempestive.

La crisi che attanaglia il settore non può più attendere, soprattutto alla luce delle difficoltà aggiuntive causate dai danni dei cinghiali e dal contesto economico generale. Invitando alla partecipazione non solo gli addetti ai lavori ma l’intera comunità lucana, comprese famiglie, studenti e consumatori, il Movimento auspica una presa di coscienza collettiva sulle urgenze del settore agricolo, fondamentale per l’economia regionale.

La manifestazione si preannuncia come un momento di protesta civile e dignitosa, che mira a sollecitare un’immediata revisione delle politiche agricole a tutti i livelli, compresa la PAC e il Complemento per lo Sviluppo Rurale, per garantire un futuro sostenibile alle imprese e alle famiglie che dipendono dall’agricoltura lucana.