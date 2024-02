Poche ore fa, per conto dell’Anas, una serie di riempimenti e un po’ di fresatura hanno interessato la SS 481. Niente di risolutivo, certamente, le richieste che da più parti arrivano da tempo sono altre, come ridisegnare il tracciato in alcuni punti con un bypass e intervenire a più voci, Regione, Anas, Comune, in altri tratti interessati da una frana che parte a monte dell’importante arteria. Eppure si parla di investimenti che superano i due miliardi solo nella nostra Regione, ma a quanto pare destinati in altre aree.

La statale entra nei polmoni del Parco, qui, il turismo lento non si fa sulla carta, si pratica davvero, grazie anche a questa meravigliosa lingua di strada progettata e realizzata a metà dello scorso secolo. Questo meraviglioso angolo di terra, che guarda il Mare Jonio, nel cuore del Parco del Pollino, ricco di storia, di cultura, di borghi, di incredibili scenari che si incrociano tra la Basilicata e la Calabria, dal Sarmento a Roseto Capo Spulico è però lasciato ai margini, una cenerentola e poco più. La gente di questa parte di Basilicata continua a chiedersi se tra le pieghe di questi miliardi, o di altre future risorse, ci sia anche la statale 481.

Una domanda legittima, anche perché questa strada è diventata imbarazzante, e di questo passo, e con questa alta dose di insensibilità e indifferenza, rischiamo di lasciarla deformare giorno dopo giorno. Tutto a rilento. Di fatto, tutto fermo, immobile, tranne le frane che inesorabili continuano a modificare il territorio, sempre più ferito. Il colpo di grazia non c’è stato solo per la mancanza di piogge. Un inverno senza inverno darà più tempo per intervenire con decisione, se si vorrà, ma le notizie non incoraggiano, anche perché tavoli tecnici non se ne vedono. La natura, poi, non sempre darà una mano, prima o poi le piogge, e lo speriamo, arriveranno, e se ci faremo trovare impreparati non basteranno i soliti rattoppi o la piccola manutenzione.



Vincenzo Diego