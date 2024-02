Secondo posto per Angelina Mango durante la serata dedicata alle cover. L'artista lucana, nonostante non abbia vinto, ha riscaldato il Teatro Ariston di Sanremo con la canzone del padre, l'indimenticabile Pino Mango. La sua interpretazione, eseguita assieme al quartetto d'archi dell' orchestra di Roma, ha suscitato molte emozioni in sala, tanto da contestare il verdetto delle giurie nel finale. Questa sera è l'ultima serata, molto attesa, soprattutto dai lucani e dal paese d'origine di Mango, Lagonegro, che ha organizzato un evento per lei. Molti lucani sperano in una sua vittoria e stanno rivolgendo di pensieri d'orgoglio nei cofronti del suo talento, che è oggettivo. Tra questi, riportiamo la lettera inviata alla nostra redazione da Domenico La Banca: "Cara Angelina, io non ti conosco, non penso di averti mai incontrata ed ho più del doppio della tua età, però, veniamo dallo stesso mondo. Un mondo molto piccolo, fatto di comunità in miniatura che faticano, vanno avanti col sudore della fronte ma… sono sempre pronte ad accogliere la felicità. Siamo a Sud, il Sud dell’Occidente, il Sud della Penisola, il Sud della Basilicata.

Lagonegro, Maratea, Lauria, Latronico, Episcopia, Fardella… tanti piccoli sud.

Stasera tutte le nostre comunità hanno una speranza nel cuore, vogliamo vincere, desideriamo portare a casa nostra la felicità, vogliamo toccarlo con mano quel Leone d’oro.

Siamo un popolo tenace e romantico. Col tuo papà abbiamo dato l’ultima Marlboro per avere Lei, ci siamo incantati con gli occhi fissi al cielo per vedere quella rondine che volava via, abbiamo ammirato le nostre case bianche, ci siamo riscaldati con le nostre rose d’inverno e adesso… dopo esser riusciti a danzare quel Sirtaki… vogliamo esplodere di gioia

con la Cumbia de “la noia”.

Saremo tutti al tuo fianco su quel palco che è sotto gli occhi del mondo, un coro si solleverà all’unisono da questo meraviglioso Sud: “ Facci sognare ancora Angelina!”