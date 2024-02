Da tre settimane, slot e macchinette sono in funzione solo per sei ore al giorno a Miglionico, seguendo un'ordinanza del sindaco Francesco Comanda volta a contrastare il fenomeno ludopatico. Miglionico spicca tra i centri lucani con la più alta attività di gioco. Nel 2022, in Basilicata, sono stati spesi 125 milioni per scommesse e gioco d'azzardo, rispetto ai 91,90 milioni dell'anno precedente, con una spesa procapite di 232 euro a testa secondo i dati dell'agenzia delle dogane. "Devo salvaguardare le famiglie, a quei padri di famiglia che non riescono più a mettere un piatto in tavola anche perché sono entrati in questo vortice della ludopatia," ha dichiarato il sindaco ai microfoni della TGR Basilicata.