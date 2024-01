Domenica gli agricoltori che da diversi giorni sono in presidio a Policoro partiranno in corteo verso Scanzano Jonico. La mobilitazione, partita da Germania e Francia, ha raggiunto l'Italia con la contestazione delle politiche agricole dell'Unione europea. Tra le richieste principali vi sono sussidi, revisione dei prezzi all'ingrosso, opposizione alla carne sintetica, alle cavallette come cibo e agli impianti fotovoltaici sui terreni produttivi. I coltivatori di grano e mais esprimono preoccupazioni riguardo alle nuove regole comunitarie, in particolare l'obbligo di tenere incolto il 4% dei terreni sopra i 10 ettari. La protesta lucana inizialmente programmata in Basilicata il 22. Successivamente a Sibari una quarantina di agricoltori hanno trascorso la notte in piazza. "Produciamo a 10 e vendiamo a 2 - dicono - non riusciamo a rientrare delle spese e non ci sentiamo rappresentanti da nessuno".